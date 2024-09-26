الأهلي ينشر فيديو لآخر مران للفريق بالسعودية استعداداً للسوبر الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو من مران الفريق المُقام حالياً بالسعودية، استعداداً لمباراة الزمالك المقرر لها مساء غداً ، الجمعة، بالرياض في السوبر الأفريقي.

من ناحية أخرى ، عُقد، اليوم الخميس، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي مع الزمالك الخاص بمباراة السوبر الأفريقي المقرر لها غدا ،الجمعة، على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية، في أحد الفنادق القريبة من فندق إقامة بعثة الأهلي، وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على كل الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

وعُقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم بقيادة الليبي معتز الشلماني ، ومثّل الأهلي سمير عدلي المدير الإداري، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز إداري الفريق وأحمد الطوخي مسئول التسويق.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الفسفورى، على أن يرتدي الزمالك الزي الأسود بالكامل بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر.

وتقام مباراة الأهلي أمام الزمالك مساء غد الجمعة على استاد المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.