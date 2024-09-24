وزارة التعليم تطلق خطة لتعزيز الأداء التعليمي من خلال تقييمات الطلاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 10:32 صباحاً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن المتابعة والتقويم من خلال انتظام وتعظيم الأداء التعليمي داخل الصف الدراسي ولابد من وجود آليات وطرق فعالة لتحقيق تلك الأهداف ومنها تفعيل لوسائل وطرق التعليم والتعليم ومن أهمها وأكثرها فعالية كشكول الحصة والكتاب المدرسي وتخصيص كشكول واحد يقسم 3 أجزاء الجزء الأول خاص بالأداءات الصفية وهو عبارة عن تكليفات يكلف بها المعلم الطلاب اثناء الشرح وهو بمثابة جزء مهم من التقويم التكويني.

والجزء الثاني خاص بالأداءات المنزلية وهو عبارة عن تكليفات خاصة بالدرس الذي تم تدريس يكلف بها المعلم طلابه لانحازها في المنزل ، ويتابعها ويقوم بتصحيحها، ومن خلالها يمكن للمعلم تقدير مدى التزام الطالب، وكذا اكتشاف نقاط التميز وأوجه القصور عند الطالب ومعالجتها.

والجزء الثالث يخصص للتقييم الأسبوعي والهدف منه التأكد من مدى تحقق نواتج التعلم المتضمن في تعلم الدروس التي قام المعلم بتدريسها خلال الأسبوع ، وهي أداة كاشفة وسريعة لقياس مدى تقدم أطالب في العملية التعليمية واكتشاف أوجه التميز وتعزيزها واوجه القصور والعمل على معالجتها

ويراعى أثناء إجراء عملية التقييم الأسبوعي أن تكون هناك 3 اختبارات متكافئة ويتم توزيعها على طلاب الفصل بأسلوب يراعي اعتماد كل طالب على ما لديه من معارف ومهارات ، وقد قام خبراء الوزارة بإعدادها بحيث تكون الاختبارات متكافئة وفي ذات الوقت يعتبر كل اختبار من الثلاثة أداة فعالة لقياس نواتج التعلم لما تعلمه الطالب من معارف ومهارات من خلال دروس الأسبوع ، وبالتالي يمكن تقييم الطالب واحتساب اعمال السنة لكل طالب من خلال الاليات الثلاثة السابق ذكرها بالإضافة الى تقييم انتظامه وسلوكه

وسوف يتم نشر الاداءات السابق ذكرها والتقييم الأسبوعي على الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم

تفعيل دور الموجه أثناء الزيارات الفنية للمدارس ، مؤكدة أن هذا الدور يتمثل في :

- الالتزام بخطة الزيارات والتواجد بالمدرسة من بداية اليوم (حضور طابور الصباح)

- قضاء أوقات الزيارة الفنية داخل الصفوف الدراسية على ألا تقل عن زيارتين فنيتين لمعلمين مختلفين

-متابعة تحضير المعلم لخطة تنفيذ الدرس

- رصد ما قام به المعلم في متابعة الاداءات الصفية والاداءات المنزلية والتقييم الأسبوعي

-متابعة شرح المعلم داخل الصف الدراسي وما يستخدم من استراتيجيات تدريس متنوعة.

-ملاحظة قدرة المعلم على مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

- متابعة مدى قدرة المعلم على استثارة قدرات الطلاب وتسجيعهم على المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية

- ملاحظة قدرة المعلم على إدارة وقت الحصة ومهارته في إشراك جميع الطلاب.

- ملاحظة النواحي الإبداعية في التعامل الصفي سواء في عملية التدريس أو في التواصل مع الطلاب وإضفاء روح المتعة على عمليتي التعليم والتعليم.

-تدوين نتائج الزيارة في سجل زيارات التوجيه الفني تفصيلا.

- توجيه المعلمين وإعطاء النصائح المعنية بأساليب إيجابية وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد.

-الأخذ في الاعتبار نتائج الزيارات عند تحديد تقديرات الكفاءة المهنية في تقارير الأداء للمعلم.

- متابعة استخدام المعامل في اجراء التجارب العملية بالنسبة لمادة العلوم واستخدام الوسائل والأدوات التكنولوجية في تدريس وذلك لاستثمار البنية التكنولوجية في زيادة كفاءة العملية التعليمية

-تفعيل المكاتب الفنية بإعتبارها آلية فعالية ومهمة للتنمية المهنية المستدامة.