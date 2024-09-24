مدرسة "ابدأ" تفتتح العام الدراسي بمعسكر تدريبي لتعزيز مهارات الطلاب التقنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 08:27 صباحاً - افتتحت مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر العام الدراسي الجديد بإطلاق معسكر تدريبي مخصص لطلابها، بهدف إعدادهم للاندماج في المنظومة التعليمية المتطورة للمدرسة.

يهدف المعسكر إلى تنمية المهارات الشخصية للطلاب وتزويدهم بالمعارف الأساسية في مجالات التقنية المختلفة والذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة تجسيدًا لرؤية "ابدأ" بأن التعليم لا يقتصر على الفصول الدراسية، حيث تسعى المدرسة إلى خلق بيئة تحفز الإبداع والابتكار وتدعم طلابها .