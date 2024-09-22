محافظ أسوان لإكسترا نيوز: مياه الشرب أمنة وصالحة للاستخدام دون أى مخاوف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 04:38 مساءً - طمأن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، المواطنين بالمحافظة على الأوضاع وصحة مياه الشرب، وتم زيارة قرية أبو الريش، ونؤكد أن كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى ما هو إلا أكاذيب وليس لها علاقة بالواقع.

وأضاف محافظ أسوان، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، انه تم التوجه لمدارس أبو الريش وكان اليوم الدراسى منتظم ومميز، ثم توجه لزيارة الأهالى فى منازلهم وتناول معهم الشاى وأن ما يحدث نزلات معوية حادة نتيجة لتلوث فى الطعام أو الشراب.

تابع اللواء إسماعيل:"تم اتخاذ إجراءات عدة كتحديث محطة مياه أبو الريش على أحدث مستوى، ونراجع جميع المحطات ونأخذ عينات من المياه، بوجود فرق متكاملة من وزارة الصحة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ويتم عرضها يوميا عليا ونتأكد من صلاحيتها للشرب.

وأكد اللواء إسماعيل أن مياه أسوان أمنة ولا يوجد أى نوع من أنواع التلوث، موضحا أن فرق وزارة الصحة عملت على 3 محاور وهم متابعة المستشفيات وبروتوكولات العلاج بالمستشفيات والاحتياجات المطلوبه لها، ونزول فرق الطب الوقائى للقرى التى حدثت بها المشكلة وتواصلهم مع الأهالى، والموضوع ليس له علاقة بتلوث المياه، كما تم المرور على 103 محطة للصرف الصحى على مستوى المحافظة والتأكيد على خروج هذه المياه بطريقة صالحة للشرب.

ولفت إلى أنه زار قرية أبو الريش لنفى هذه الشائعات والأهالى استقبلونا بكل ود وحفاوة، وطالبوا بصرف صحى آمن واتخذنا الكثير من الإجراءات لتلبية هذه الطلبات".