نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 6 طن لحوم ودواجن فاسدة ومجهولة المصدر بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مسؤلى الأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة مع بدء العام الدراسي.

وفى ذلك الإطار قامت مديرية الطب البيطرى بالجيزة بتوجيه عدد من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.

واطلع المحافظ على جهود مديرية الطب البيطرى ونتائج الحملات التي شملت أحياء ومراكز ومدن ( إمبابة، العمرانية، الهرم، البدرشين، الطالبية، أبوالنمرس، العجوزة، الدقى، بولاق الدكرور ).

وأوضح التقرير أن الحملات نجحت فى ضبط ٦ طن و٣٤٣ كجم لحوم ودواجن ومصنعات فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى ومذبوحات خارج المجازر، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

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