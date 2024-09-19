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التعليم تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بأربع مدارس مصرية يابانية جديدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بأربع مدارس مصرية يابانية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للالتحاق بأربع مدارس مصرية يابانية جديدة  للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل مدرستين بمحافظة القاهرة (بحلوان 15 مايو، والعاصمة الإدارية)، وفى محافظة القليوبية (القناطر الخيرية) وفى محافظة السويس (السلام 2)، حيث تبدأ الدراسة بهذة المدارس نهاية شهر أكتوبر 2024 وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الانشائية.

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وأوضحت الوزارة أن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بهذه المدارس متاح إلكترونيًا بداية من اليوم ويستمر  لمدة 15 يومًا عبر الرابط من هنا.

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كما تعلن الوزارة عن فتح باب التقديم للوظائف في إدارة المدارس المصرية اليابانية (مدير – وكيل – معلمين – اخصائيين – دعم فني) بدءًا من اليوم الخميس الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤  عبر الرابط من هنا.

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وجدير بالذكر، أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلي ٥١ مدرسة بخلاف المدارس الأربعة الجديدة تقدم المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلي أنشطة التوكاتسو اليابانية والتي تعمل علي بناء شخصية متميزة مبدعة تحت إشراف خبراء يابانين بالمدارس.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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