أون تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة الأهلى وجورماهيا الكيني واحتفالية تسليم درع دوري نايل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - أعلنت قناة أون تايم سبورت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إذاعة مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني ضمن إياب دور الـ32 من عمر مسابقة دورى أبطال أفريقيا ثم أحتفالية تسليم درع دوري نايل للاعبو الفريق الأحمر عقب اللقاء يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2024 فى تمام الساعة السابعة مساء حيث تقام على ستاد القاهرة الدولى.

وكان حقق فريق الاهلى الفوز على نظيرة جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة يوم الاحد الماضى ضمن ذهاب دور الـ32 من عمر مسابقة دورى أبطال أفريقيا وسجل الاهداف كل من رامى ربيعة والجنوب أفريقى بيرسى تاو (هدفين).