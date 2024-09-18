رئيس هيئة الدواء يشارك في احتفالية تدشين مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - شارك، الدكتور، على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بفعاليات حفل إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، تحت عنوان "بداية جديدة لبناء الانسان"، والتي شهدت تشريف الدكتور، مصطفي مدبولي، معالي دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد كبير من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، وسفراء عدد من الدول بالقاهرة، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية، ولفيف من الشخصيات البارزة والإعلاميين، وعدد من مسؤولي بعض الأجهزة والجهات المعنية بالدولة.

تأتي المبادرة ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية المقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال تطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات تعليمية وصحية متكاملة، مع توفير المسار التنموي للمواطنين في جميع مراحل حياتهم.

ويقدم المشروع خدمات متنوعة تشهد تكاتف جهود وزارات الدولة المختلفة، مثل الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بدءا من مرحلة الطفولة مثل التطعيمات والتغذية والمتابعة الصحية لتحسين حياة الأطفال وضمان صحتهم مع دعم نموهم بشكل سليم، مرورا بمرحلة سن المدرسة وحتى 18 عاما، حيث يتم التركيز على تطوير الناحية العلمية والثقافية، مع إكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال كورسات مخصصة للطلاب؛ الأمر الذي يساعد في تأهيلهم لمستقبلهم المهني، وحتي مرحلة ما فوق 18 عاما، والتي تتضمن دورات تدريبية لمختلف مهارات سوق العمل والوظائف الجديدة والمستقبلية، مع تطوير مهاراتهم الشخصية والإدارية، كما اهتم البرنامج بكبار السن، وذلك في إطار السعي إلي دمج جميع فئات المجتمع في جهود التنمية.

وتسعى هيئة الدواء المصرية من خلال مشاركتها في المبادرة الرئاسية إلى دعم مفهوم الصحة العامة للمواطن، وتنمية الوعي والثقافة الدوايية، والحفاظ على توافر المستحضرات الدوائية الآمنة والفعالة وذات الجودة العالية، وإتاحة المستحضرات الطبية ضمن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة للدولة، كما تأتي مشاركة الهيئة بالحدث في إطار دعم الجهود الوطنية الهادفة إلي دفع عجلة التنمية البشرية بجمهورية مصر العربية، والتي ترتكز على القطاعات الرئيسية كالتعليم والرعاية الصحية والتوظيف.