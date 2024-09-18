وزير الخارجية الأمريكى يشيد بجهود مصر فى ملف حقوق الإنسان والإصلاح الاقتصادى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، مثمناً خطوات مصر الأخيرة في دعم حقوق الإنسان.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك منذ قليل مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، أثني وزير الخارجية الأمريكي علي جهود مصر في ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مباحثاته تطرقت إلى كافة سبل دعم وتعزيز العلاقات بين القاهرة وواشنطن.

وقال بلينكن خلال المؤتمر: "العلاقات مع مصر مهمة أكثر من أي وقت مضي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية"، مشدداً علي دعم بلاده لجهود القاهرة في ملف الإصلاح الاقتصادي.

وكان وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي قد أعلن خلال المؤتمر عن توقيع إتفاق لإنشاء 3 جامعات أمريكية جديدة في مصر.

واستهل بلينكن زيارته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية لدي القاهرة هيرو مصطفي جارج.

ونقل وزير الخارجية الأمريكي تحيات الرئيس جو بايدن وتقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي.

وتناول اللقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة، بين مصر والولايات المتحدة وقطر، للمضي قدماً في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث حرص الرئيس في هذا الإطار على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين.