ضبط عامل توصيل طلبات تحرش بسيدة أجنبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من عامل توصيل طلبات يعمل عن طريق أحد التطبيقات الذكية لقيامه عقب إنصرافه من توصيل بعض الطلبات إليها بإرسال محادثات لها باللغة الإنجليزية على تطبيق "واتس آب" تضمنت عبارات وبعض الصور الخادشة للحياء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بمحافظة الجيزة)..وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.