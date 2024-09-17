"صباح الخير يا مصر" يحتفى بذكرى ميلاد الشيخ محمود خليل الحصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 01:29 مساءً -

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «ذكرى ميلاد قارئ القرآن الخالد.. الشيخ محمود خليل الحصري».

وأفاد التقرير: «تحل اليوم ذكرى ميلاد محمود خليل الحصري أحد أعظم وأشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم العربي، ترك الشيخ الحصري إرثا خالدا من التلاوات القرآنية العذبة التي مازالت تترد في آذان وقلوب المسلمين حول العالم».

وأضاف: «ولد الشيخ الحصري في الرابع عشر من سبتمبر عام 1917 بشبرا النملة التابعة لطنطا بمحافظة الغربية، ونشأ في بيئة دينية عميقة حيث أدخله والده الكتاب في سن الرابعة في حفظ القرآن الكريم، وأتم الحفظ وهو في الثامنة من عمره».

وتابع: «كان الشيخ الحصري يتردد يوميا على المسجد الأحمدي في طنطا لحفظ القرآن الكريم، ثم انضم في الثانية عشر إلى المعهد الديني في طنطا حيث تعلم القراءات العشر، وأخذ شهاداته في علم القراءات من الأزهر الشريف».

وواصل: «في عام 1944، تقدم الشيخ الحصري لاختبارات الإذاعة المصرية وكان ترتيبه الأول بين المتقدمين مما مهد له طريق الشهرة، كما عُرف بقراءته في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة بعد أن كان مؤذنا في مسجد سيدي حمزة بطنطا».