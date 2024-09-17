وزير الخارجية: لا تنازل عن قطرة مياه واحدة من النيل ويجب التوصل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، على أهمية التوصل مع إثيوبيا إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل وإدارة سد "النهضة"، مؤكدا أنه لا تنازل عن قطرة مياه واحدة من نهر لنيل.

وقال وزير الخارجية - خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة - "لقد تحدثنا عن الأمن المائي المصري، وأنه لا تفريط في قطرة مياه إلى مصر لأن ما يرد إلى مصر سنويا من مياه النيل التي نعتمد عليها كليا لا تكفي حتى 60 % من احتياجاتنا السنوية؛ وبالتالي تقوم مصر بإعادة تدوير المياه أكثر من مرة؛ حتى نسد الفجوة الحالية".

وشدد على أنه "لا مجال للتنازل عن قطرة مياه واحدة لأن المعدلات الراهنة لا تكفي احتياجاتنا، وأن هناك ضرورة حتمية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد".