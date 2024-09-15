أخبار مصرية

قرينة رئيس الجمهورية تهنئ شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

 

وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - "أهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الكريم، الذي كان مثالا للطهر والنقاء والتواضع والعمل بصدق وإخلاص في سبيل الله، وإنني أدعو الله - عز وجل - أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات على وطننا الحبيب مصر. كل عام وأنتم بخير."

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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