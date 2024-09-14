فرق الحماية المدنية تواصل عمليات إنقاذ ركاب قطاري الشرقية وتحويلات مرورية لتسيير الحركة بالشوارع المحيطة بموقع الحادث

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 07:33 مساءً - تواصل قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الشرقية عمليات إنقاذ ركاب قطاري 281 و 336 بعد تصادمهما عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق.

فور الحادث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارات الإنقاذ البري، ومعدات الإنقاذ، والأوناش ، وجرت عملية استخراج المصابين ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات المحيطة بموقع الحادث لتلقي الرعاية الصحية، وانتشال جثمان أحد الركاب.

وقام رجال المرور بتسيير الحركة المروريه، ومنع التكدس المروري، ونشر الخدمات الأمنية في الشوارع المحيطة بالحادث وعلى الطرق، وجرت تحويلات مرورية لحين رفع أثار الحادث.