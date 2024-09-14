إكسترا نيوز: وصول عدد مصابي حادث الشرقية لـ 39 منهم 30 بمستشفى الزقازيق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 07:33 مساءً - أفادت قناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، بأن عدد المصابين في حادث قطاري الزقازيق، وصل إلى 39 مصاب حتى الآن، منهم 30 مصابا في مستشفى جامعة الزقازيق.

وأضافت إكسترا نيوز، أن 9 مصابين في مستشفى الأحرار، وحالة وفاة بمستشفى الجامعة، وحالة وفاة بمستشفى الاحرار.

وقالت قناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، إن عدد مصابين حادث قطاري الزقازيق ارتفع إلى 26 منهم حالة واحدة خطيرة، كما أن حالة الوفاة في حادث قطاري الزقازيق، لطفلة عمرها 7 سنوات.

ووجه كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت لوقوع حادث قطار الزقازيق، وفقا لنبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز.

كما وجه كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد لموقع حادث قطاري الزقازيق، وفقا لنبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز.