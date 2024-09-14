إكسترا نيوز: وصول 24 مصابا وحالة وفاة لمستشفى جامعة الزقازيق حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 06:36 مساءً - أفادت قناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، في نبأ عاجل، بوصول 24 حالة إصابة وحالة وفاة لمستشفى جامعة الزقازيق حتى الآن. وقال مراسل قناة إكسترا نيوز بالشرقية، اليوم السبت، إن مصابي حادث قطار الزقازيق، نقلوا للمستشفى الجامعي بالزقازيق، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وأضاف مراسل إكسترا نيوز، بأن هناك تأكيدا بوقوع 18 حالة إصابة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة في حادث اصطدام القطارين بالزقازيق. وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، حادث قطار الشرقية، الذي وقع منذ قليل.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالرعاية الطبية للمصابين، وفقا لنبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز. يذكر أن مراسل قناة إكسترا نيوز، أفاد بوقوع تصادم بين قطارين في مدينة الزقازيق، مضيفا أن سيارات الإسعاف انتقلت إلى مكان الحادث.