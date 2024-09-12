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وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئة الهندسية...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - شهد الفريق أول / عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذى إستمر لعدة أيام ، وذلك بحضور الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة الأفرع الرئيسية ، وعدد من قادة القوات المسلحة .

وألقى اللواء / أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمةً أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الكامل للهيئة الهندسية للحفاظ على الإستعداد القتالى الدائم والكفاءة الفنية العالية .

وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الإستراتيجية التعبوية للمشروع والخطط والدراسات التى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة .

وفى بداية المشروع نقل الفريق أول / عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الهيئة الهندسية ، وناقش عدداً من القادة المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم ومدى إتقانهم لها ، وقدرتهم على إتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء تنفيذ المهام وفقاً لتخصصاتهم المختلفة ، مشيداً بالأداء والتدريب المتميز للعناصر المشاركة .

وكان الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات للعناصر المشاركة أثناء مراحل المشروع ، كما ناقش عدد من القادة والضباط فى المهام المكلفين بها ، وقام بفرض عدداً من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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