وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 08:30 صباحاً -

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، واستعرض خلاله ما تحقق بالمشروع حتى تاريخه . حيث تم خلال المرحلة الأولى عمل معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٤١٦ منشأ مائى تتضمن بوابات ترع ومصبات نهاية وكبارى وتغطيات وسحارات وقنطرة بحر مويس ، ويجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٦٨٧ منشأ مائى (بوابات - قناطر - كبارى - مصبات نهاية - بدالات - هدارات - سحارات - محطات خلط - هويس) ، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال عدد (٣) سحارات وعدد (٢) تغطية ، وجارى تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد (٣٠٨) منشآت أخرى .

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع ، كما وجه سيادته بالبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة .

وفى ضوء توجيهات الدكتور سويلم السابقة بالعمل على رفع كفاءة السادة المهندسين والفنيين بالوزارة فى مجال إحلال وصيانة المنشآت المائية . فقد تم عقد دورة تدريبية بعنوان "توحيد معايير التقييم للمنشآت وإعداد تقارير المتابعة الدورية وفقاً لنماذج موحدة" شارك فيها السادة أعضاء لجان المتابعة بإدارات الرى بالمحافظات ، كما تم عقد دورة في مجال التصميمات بمقر مشروع قناطر ديروط الجديدة للسادة أعضاء إدارة التصميمات بوحدة المشروع ، وعقد دورة تدريبية في مجال تنفيذ أعمال الخوازيق بمقر مشروع قناطر ديروط الجديدة لمجموعة من السادة أعضاء لجان المتابعة بإدارات الرى بالمحافظات .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تهدف لتحسين أداء منشآت الرى في مصر بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية .

جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية ، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة ، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى ، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة ، كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة ، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة ، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيأد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة .