السفير المصري لدى جنوب السودان يلتقي المبعوث السويسري الخاص للقرن الإفريقي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 06:31 مساءً - التقى السفير معتز مصطفي عبد القادر سفير جمهوريه مصر العربيه في جوبا بالسفير Sylvain Astier المبعوث السويسري الخاص للقرن الأفريقي وذلك خلال زيارته الحالية لجنوب السودان، بمشاركة مكتب التعاون السويسري في جوبا وأعضاء السفاره المصرية.



تبادل الطرفان وجهات النظر اتصالا بتطورات المشهد السياسي الداخلي في جنوب السودان والرؤى المتقاربة للجانبين بشأن المرحلة الانتقالية وكذا مستجدات مفاوضات نيروبي وانعكاساتها على المشهد السياسي بجنوب السودان.

كما حرص الجانب السويسري على استعراض المفاوضات التي استضافتها جنيف لطرفي الأزمة السودانيه وتعقيدات امتناع رئيس مجلس السيادة السوداني عن المشاركه فيها.



وتطرق الطرفان إلى الحاجة لوقف إطلاق النار بالسودان، والسماح بمرور المساعدات الانسانيه مع التنويه بأن حل الأزمة لابد وأن ينبع من داخل السودان وبقيادة سودانية بالأساس.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما المستمر على تبادل وجهات النظر والمتابعة الحثيثة للملفات ذات الأولوية للجانبين في ضوء ما تحظى به العلاقات من تفاهم مشترك.