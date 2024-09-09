وزير التربية والتعليم يجري زيارة لمدرسة النيل الدولية فرع أكتوبر للاطمئنان على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 08:25 صباحاً - الوزير محمد عبد اللطيف يشيد بانتظام العملية التعليمية..ويؤكد: مدير المدرسة المسئول عن إحداث الفارق في تقديم منظومة تعليمية متميزة

أجرى محمد عبد اللطيف، صباح اليوم، زيارة تفقدية لمدرسة النيل الدولية فرع أكتوبر بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ في المدارس الدولية.

وحرص الوزير على استقبال الطلاب لدى دخولهم المدرسة، كما تفقد عددا من فصول رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والمعمل، وشارك طلاب المرحلة الابتدائية في طابور الصباح، وأجرى حوارا مع عدد منهم حول تحصيلهم الدراسي.

وقد أشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بانتظام العملية الدراسية في المدرسة، مؤكدا أن مدير المدرسة هو من يحدث الفارق في ضمان تقديم منظومة تعليمية متميزة داخل أي مدرسة.

كما وجه الوزير مديرة المدرسة باستقبال الطلاب لدى وصولهم والإشراف على مغادرتهم من المدرسة بنفسها.