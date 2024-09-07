وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 01:34 مساءً - شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة، اعتباراً من يوليو 2024، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذى صدق على منحة لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى آداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والإعتزاز للقوات المسلحة لما قدمته من مختلف أوجه الرعاية والإهتمام لهم ولأسرهم ، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً المدرسة العليا للوطنية وميداناً للتضحية والعطاء من أجل الوطن.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أوفوا العطاء داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ فى آداء المهام المكلفين بها ، مشيداً بالقادة المكرمين ودورهم فى الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها فى مواجهة الصعاب والتحديات وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الإستعداد والكفاءة القتالية ، كما أكد على أن القوات المسلحة ستظل دائماً زاخرة بالقدرات والكفاءات وميداناً للتضحية والعطاء جيلاً بعد جيل.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة فى ختام كلمته الشكر والتقدير لأسر القادة المكرمين تقديراً لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء.