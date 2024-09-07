بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.. تفاصيل لقاء محافظ الفيوم ووزير التموين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في مستهل زيارته للمحافظة، لتفقد عدد من المشروعات والمواقع، وعقد اجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية بالفيوم.

جاء ذلك بحضور، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، أحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي وشئون البرلمان، وأحمد كمال معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتورة هبه السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وسامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

تم خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتنظيم عدد من المعارض لبيع السلع بأسعار أقل من مثيلاتها.

ومن المقرر أن يقوم وزير التموين، ومحافظ الفيوم، بتفقد مطاحن وصوامع مصر الوسطى، والمخبز الآلي بالمطحن، ومعرض أهلاً مدارس 2024 بشارع أحمد شوقي، والمجمع الاستهلاكي التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع بطل السلام، وكذا تفقد فرع جملة بطل السلام التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، وموقع المستودع الاستراتيجي التابع لجهاز تنمية التجارة بمنطقة دمو، كما تشمل الزيارة عقد اجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية بالفيوم، وافتتاح مركز