القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا أمام كاب فيردي الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 سبتمبر 2024 03:33 مساءً - تقام مباراة منتخب مصر مع كاب فيردي في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب فى الساعة 10:00 مساء اليوم، الجمعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية باستاد القاهرة.

وتذاع مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025 عبر التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورت، بالإضافة إلى نقل المباراة فضائيا عبر قنوات بي إن سبورتس.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.

ويأتي هذا المعسكر في ظل ظروف بالغة الصعوبة للمدرب الوطني حسام حسن، حيث يعاني من غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في خط الدفاع، أبرزهم أحمد فتوح، وهو الأمر الذي يضع تحديات كبيرة أمام الجهاز الفني للفراعنة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، حيث أنها تمثل بداية مشوار طويل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. ولذلك، فإن الضغوط ستكون كبيرة على حسام حسن، الذي يسعى لتحقيق الفوز من أجل طمأنة الجماهير، وبدء التصفيات بطريقة مثالية.