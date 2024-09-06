وزير الخارجية التركى: زيارة الرئيس السيسى إلى أنقرة "مهمة للغاية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 سبتمبر 2024 03:33 مساءً - وصف وزير الخارجية التركى هاكان فيدان، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة إلى تركيا بأنها "مهمة للغاية"، مشددا على أهمية توقيع الاتفاقيات الـ18 للتعاون فى مجالات عديدة بين البلدين .

وقال فيدان - خلال مؤتمر صحفى عقده مع نائبة رئيس وزراء كوسوفو، وزيرة الخارجية والمغتربين دونيكا جيرفالا شوارتز، فى بريشتينا، وفقا لوكالة الأنباء التركية "الأناضول"- إن هناك مجالات مهمة للغاية وواسعة للعلاقات الثنائية بين تركيا ومصر، وفى مقدمتها الاقتصاد والتجارة والنقل والاستثمار.

وأضاف أن تركيا تريد بالفعل إضفاء الطابع المؤسسى على العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان كان قد قام "بزيارة تاريخية" إلى مصر فى فبراير الماضي. وتابع: "رأينا أن أشقاءنا المصريين، وعلى رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يشاركوننا نفس الاهتمام، خاصة فى مسألة إيجاد حلول إقليمية للمشاكل الإقليمية".

لافتا إلى أن "مصر وتركيا لديهما إرادة تامة لتفعيل كافة إمكاناتهما سواء فى العلاقات الثنائية أو الإقليمية". وأكد وزير الخارجية التركى أن مصر تمثل جبهة أمامية فى قضية فلسطين وأزمة غزة، وأنها تؤدى دورا مهما جدا فى قضايا مثل إيصال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب فى غزة.

وقال فيدان : "لعبت مصر دورا كبيرا فى إيصال المساعدات إلى غزة عندما كان معبر رفح الحدودى مفتوحا"، مضيفا أنه رأى بنفسه على أرض الواقع العمل المشترك بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر التركى ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية، فى إطار أنشطة المساعدات بميناء العريش المصري. ولفت إلى ضرورة تقديم الكثير من الدعم والمساعدة لمصر، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأن تركيا ومصر تتبادلان وجهات النظر على الساحة الدولية بشأن ضمان الاستقرار فى أفريقيا، كما أشار إلى أهمية التعاون لإنهاء الصراعات فى ليبيا والصومال والسودان.

وقال فيدان إن الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل فى غزة لا تزال مستمرة، وإن المسؤول الرئيسى عن الإبادة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو "يخرج عن السيطرة أكثر فأكثر مع مرور كل يوم وينشر وحشيته فى الضفة الغربية". داعيا المجتمع الدولى إلى ضرورة أن يضع حدا لهذا التجاهل للقواعد والقوانين.