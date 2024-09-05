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ضبط شقيقين بالقاهرة هاربين من حكم بالإعدام في قضية قتل

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (شقيقان) بنطاق محافظة القاهرة محكوم عليهما غيابى بالإعدام لكلاً منهما فى قضية (قتل عمد – شروع فى قتل).

 

وضبط (عاطل - مقيم بمحافظة قنا) محكوم عليه بالحبس 28 سنة وشهر فى عدد 17 قضية (نصب) ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 قضايا ( سرقة بالإكراه – حيازة سلاح نارى ) ، وبحوزته ( بندقية آلية وعدد من الطلقات) 

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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