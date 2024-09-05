ضبط متهم زعم قدرته على تسفير المواطنين للعمل بالخارج واستولى على أموالهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فـى تزوير عقود العمل للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على تسهيل سفرهم للخارج ، متخذاً من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً و قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافه وضبطه.. وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل خالية البيانات منسوبة للعديد من المؤسسات "مزورة" – عدد من الكارنيهات بإسم وصورة المتهم "مزورين" – عدد من المستندات وبطاقات الدفع الإلكترونى - إستمارات خالية البيانات - عدد من الساعات "متحصلات نشاطه الإجرامى" – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.