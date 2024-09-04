مصر تدين الهجوم الإرهابي في ولاية يوبي بشرق نيجيريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 08:26 صباحاً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الأربعاء ٤ سبتمبر الجارى، الهجوم الإرهابى الذي استهدف قرية في ولاية يوبي بشرق نيجيريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الشقيقة ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المروع، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

هذا، وأكدت جمهورية مصر العربية على تضامنها الكامل ودعمها لكافة جهود نيجيريا في مكافحة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار.