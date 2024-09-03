مترو الأنفاق يعلن عن حاجته لموظفين لبيع التذاكر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن حاجتها لشغل وظيفة "صراف تذاكر" بنظام التعاقد السنوى - "كود الوظيفة: 2111 ، واسم الوظيفة: صراف تذاكر" .مسئوليات العمل:

• بيع التذاكر العادية والكروت الذكية والإشتراكات بمختلف أنواعها وكل ما يتعلق بها من اعمال من خلال شبابيك التذاكر المخصصة لهذا الغرض بمختلف المحطات ولمختلف خطوط المترو على مدار ساعات التشغيل.

• يتواجد فى مكان العمل فى الميعاد المحدد للوردية الخاصة به ويلتزم بالزى المصلحي المخصص للعمل.

• يفتح منفذ الصرف قبل أول قطار ومع فتح أبواب المحطة للركاب وعدم غلق منفذ الصرف إلا مع أخر قطار وبعد غلق ابواب المحطة طبقاً للوردية المعين عليها ويستكمل عمله بالوردية الليلية طبقاً والتعليمات.

• يقوم بصرف التذاكر والاشتراكات .......الخ لجمهور المتعاملين ويتأكد من صحة بيانات التذاكر المنصرفة وصحة الاشتراكات المستخرجة والكروت الذكية وصحة الإيراد المتحصل من الراكب.

• يحافظ على ماكينة الصرف ويبلغ عن أي أعطال فور حدوثها.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:

- ذكور فقط.

- المؤهل العلمى المطلوب: مؤهل عالى مناسب.

- السن: لا يزيد السن عن (35 عام) وقت التقديم للمسابقة.

- محل الإقامة: من قاطنى القاهرة الكبرى.

- الإلمام باللغة الانجليزية (القبول لا يقل عن 50% من نتيجة إختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة)

- الإلمام بالحاسب الآلى (حاصل على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلى ICDL معتمدة).

- إجتياز الإختبارات الطبية (يتم عمل كشف طبى بالمجمع الطبى لهيئة سكك حديد مصر طبقاً وشروط الوظيفة) واجتياز تحليل المخدرات باعتباره مسوغ للتعيين.

- إجتياز الإختبارات النفسية (بالقوات المسلحة).

- إجتياز الإختبارات الشخصية.

- أدى الخدمة العسكرية أو معاف.

- يتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين.

- يقبل العمل بنظام الورادى الصباحية والمسائية والليلية.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب

- صورة من المؤهل الدراسى والموهلات الاخرى التى حصل عليها {ان وجدت}.

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة شهادات خبرة (إن وجد).

- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يومياً من الساعة (9 صباحاً) وحتى الساعة ( 1 ظهراً ) ما عدا يوم الجمعة وذلك خلال الفترة من ( 4/ 09 / 2024) حتى ( 9/ 09 / 2024)