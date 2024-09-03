وزير التموين يتسقبل السفيرة نبيلة مكرم: التحالف الوطني يشارك بمعرض أهلا مدارس والتعاون في الدعم السلعي والغذائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 01:31 مساءً - استقبل شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارة والتحالف في أوجه العمل المجتمعي وآليات التعاون في خدمة المواطنين والأسر الأولى بالرعاية بالإضافة لاستحداث آليات جديدة للاستفادة من قدرات الوزارة والتحالف في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

وخلال اللقاء أشاد وزير التموين بالدور المهم الذي يلعبه التحالف في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، فضلا عن الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية لملف التعاون مع مؤسسات العمل الاهلي والتحالف الوطني والمجتمع المدني المصري، كما أكد أنه لن يتحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الجهات المعنية.

وفي سياق متصل شهد اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتم الاتفاق على بعض أوجه التعاون ومنها مشاركة التحالف في معرض أهلا مدارس الرئيسي، إضافة إلى تخصيص موقع للتحالف الوطني داخل كل المعارض السلعية الدائمة بكل المحافظات، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الدعم السلعي والغذائي وتوفير الوزارة والشركات التابعة للسلع الأساسية واللحوم والمجمدات لصالح التحالف، اضافة إلى شراء الكوبونات المطروحة من قبل الوزارة وتوزيعها على المستحقين.

كما تم بحث التعاون في مجال التكامل في قواعد البيانات من أجل تقديم التحالف الوطني دعم إضافي اكثر للمواطن، وخلال اللقاء تم التطرق لمناقشة تخصيص أماكن لصالح التحالف بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية لعرض منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية.

ومن جهتها حرصت السفيرة نبيلة مكرم على تقديم تهنئة خاصة للدكتور شريف فاروق على ثقة القيادة السياسية وتولي حقيبة التموين متمنيه له دوام النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الدور المهم الذي تؤديه الوزارة.