نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذاعة القرآن الكريم تنعى أحمد همام كبير مذيعي الإذاعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنعي إذاعة القرآن الكريم أحمد همام كبير مذيعين الإذاعة، قائلة: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي }.

إذاعة_القرآن_الكريم_من_القاهرة وجميع العاملين فيها الإذاعي القدير أحمد_همام كبير مذيعي إذاعة القران الكريم من القاهرة وزوج الإذاعية القديرة زينب_يونس الذي وافته المنية مساء امس

سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يجعل عمله في إذاعة القرآن الكريم علي مدار سنين طويلة قدم فيها برامج نافعة ومادة دينية ثرية في ميزان حسناته

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.