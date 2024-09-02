الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 121 ألف مريض بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 02:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية بمستشفيات الأمراض الصدرية بجميع المحافظات لـ 121 ألفا و908 مرضى، من ضمنهم 117 ألفا و52 بالعيادات الخارجية والطوارئ، و4 آلاف و856 بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة، خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم خدمة الأشعة بمختلف أنواعها لـ 35 ألفا و481 مريضا، كما تم عمل 202 منظار شعبي وصدري، لافتًا إلى أنه تم القيام بـ 300 جراحة صدر من ضمنهم 18 جراحة كبرى و15 جراحة ذات مهارة فائقة.

التشخيص عن بعد

من جانبه أشار الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنه تم مناظرة 599 حالة عن طريق التشخيص عن بعد بــ 8 مستشفيات، وهم صدر المعمورة ومنوف ودمنهور وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط وكفر الشيخ، وذلك لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تطويع الحلول التكنولوجية.

فيما قال الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية، إنه تم تدريب 92 متدربا من خلال البرامج التدريبية المختلفة خلال الشهر نفسه، والتي تضمنت تدريب 50 طبيبا من الأطباء المسئولين عن مكافحة الدرن والإيدز بالمحافظات، بهدف التعاون في مجال الكشف المبكر، وتقديم العلاج الأمثل للفئات الأكثر خطورة وللقضاء على الأمراض المعدية.

وأضاف أنه تم تدريب 24 من الأطباء والصيادلة الكلينيكال من العاملين بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية، للتدريب على مهارات البحث العلمي، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى العاملين بها، ولما له من أثر على الارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.