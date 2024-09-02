وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قيادات وأعضاء القطاع الإفريقي بوزارة الخارجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 06:35 صباحاً - اجتمع السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد 1 سبتمبر الجاري، بقيادات وأعضاء القطاع الإفريقي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدوري والتشاور بشأن أولويات السياسة الخارجية المصرية في القارة الإفريقية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة، بأن السيد وزير الخارجية والهجرة شدد خلال الاجتماع على الأهمية التي تمثلها العلاقات مع القارة الإفريقية، انطلاقاً من كونها تمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومى المصرى، وارتباطها بمستقبل ونمو الاقتصاد المصري على ضوء الأمكانيات الهائلة الموجودة بالسوق الإفريقي. وأكد سيادته على الأهمية التي تعكسها القارة في أولويات السياسة الخارجية، وهو ما جعلها تشكل أكثر الدول التي قام وزير الخارجية منذ توليه منصبه، بما يعكس اهتمام مصر بالملف الإفريقي.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى ما لمسه عن قرب خلال زياراته ولقاءاته مع نظرائه الأفارقة، من تفضيل لدور الشركات المصرية في القارة، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع دول القارة، وموجهاً بتكثيف الجهود من أجل تنشيط دور القطاع الخاص المصري، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التبادل التجاري مع دول القارة.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن دكتور عبد العاطي حرص على التوجيه بأهمية عمل سفارات مصر في القارة على تنشيط التعاون مع الدول الإفريقية في مجالات الأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، والإنشاءات والبنية التحتية، والإسكان، والتعاون الصحي والطبي، والزراعة والري. كما وجه السيد وزير الخارجية والهجرة بضرورة العمل مع الدول الإفريقية الشقيقة على تكثيف اللقاءات رفيعة المستوى والمشاورات السياسية واللجان المشتركة على مستويات كبار المسئولين والمستويات الوزارية، وبما يسهم في دفع التواصل والتنسيق المشترك، وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن السيد وزير الخارجية حرص على الاستماع لمقترحات وأفكار أعضاء القطاع الإفريقي بوزارة الخارجية من أجل تفعيل التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، كما وجه بالتطبيق الفوري للعديد منها في إطار الحرص على تشجيع وتبني الأفكار المبدعة والخلاقة من أعضاء وزارة الخارجية.