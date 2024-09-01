فتح باب الحجز أمام الجماهير لحضور مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 10:29 مساءً - قررت شركة تذكرتي فتح باب الحجز اليوم أمام الجماهير من أجل حضور مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي يوم الجمعة القادم في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاءت أسعار تذاكر مدرجات مباراة مصر وكاب فردي كالتالي..

الدرجة الثالثة 75 جنيهاالدرجة الثانية 100 جنيهالدرجة الأولى 150 جنيهاالدرجة المميزة 300 جنيه

وتحدد العاشرة مساء يوم الجمعة ٦ سبتمبر موعداً لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أمام كاب فيردي ، باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباريات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب .

ويواصل منتخب مصر الأول تحت قيادة العميد حسام حسن تدريباته خلال معسكره المغلق الذى انطلق منذ الأربعاء الماضي باستاد السلام، استعدادا لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

وانطلق معسكر منتخب مصر حسبما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء، وخط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.