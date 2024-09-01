الهيئة القومية للسكة الحديد تواصل عقد ندوات شعبية للتوعية ضد مخاطر ظاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - فى إطار تنفيذ تعليمات معالي الفريق مهندس / كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعقد ندوات توعية للتصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب مما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر عقد ندوات توعية للتصدى لمثل هذه الظاهرة تحت رعاية السيد المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة.

حيث تم عقد ندوة اليوم الأحد الموافق 1 / 9 / 2024 بمركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف وبحضور عدد من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والسيد / حمادة راضى – رئيس مركز ومدينة الواسطى، والشيخ – أيمن عبدالعال سلطان – مفتش إدارة أوقاف الواسطى، والاستاذ أحمد الشيمى – وكيل وزارة التربية والتعليم والسيدة / رانيا يحيى – من الرائدات الريفيات وعدد من الأهالي والمواطنين.

حيث قدم السيد / رئيس مجلس مدينة الواسطى الشكر لوزارة النقل علي التطور الملموس في السكة الحديد وعودة إنتظام مواعيد القطارات.

ويذكر أن الهدف الأساسى من عقد هذه الندوات هو التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الاعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر، بالاضافة الي الاخلال بسير مرفق عام وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية وتوضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية ، حيث أن كل هذه التلفيات التى تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد الأمر الذى يشكل عبئاً كبيراً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

كما يتم التوضيح بأنه يتم تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبى ويتم إحالة مرتكب هذا السلوك إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتطبيق أقصى عقوبه ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبى هذه السلوكيات.