ناقد لـ"إكسترا نيوز": مهرجان العلمين أصبح وسيلة فعالة للترويج السياحى لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 11:26 مساءً - كشف الناقد الفني أحمد سعد الدين، عن تطلعاته للنسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدًا أنه من الإمكانية دعوة نجوم من أوروبا، ما سيساهم في جذب جمهور أوروبي بالإضافة إلى الجمهور العربي.

وقال، خلال تصريحاته لبرنامج "العالم علمين"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن إضافة نجوم رياضيين عالميين قد يعزز من جذب مزيد من الجماهير، سواء في المجال الفني أو الرياضي.

الترويج للمهرجان في نسخته الثانية ساهم في زيادة الوعي والاهتمام به

وأكد الناقد الفني أن الترويج للنسخة الثانية من المهرجان استغرق وقتًا أطول، ما ساهم في زيادة الوعي والاهتمام بالمهرجان، مشيرًا إلى أن نجاح النسخة الأولى قد ساهم في تعزيز الثقة لدى الزوار هذا العام، حيث شهد المهرجان إقبالًا كبيرًا من جنسيات مختلفة.

وتابع، أن النجاح التراكمي للنسخة الثانية كان مدعومًا بنجاح النسخة الأولى، وأن المهرجان أصبح وسيلة فعالة للترويج السياحي لمصر، خاصة أن مدينة العلمين تتمتع بموقع مميز على البحر المتوسط.