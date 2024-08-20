نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل ومهم من جامعة المنيا الأهلية بشأن عدم ظهور رغبات الطلاب بعد دفع الرسوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت جامعة المنيا الأهلية، بأن بعض الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلياتها، يواجهون مشكلة عدم ظهور رغباتهم بعد دفع الرسوم المقررة، مؤكدة أن هذه المشكلة قد ترجع إلى تأخر وصول إشعار الدفع إلى النظام الإلكتروني، الخاص بالتقديم في بعض الحالات النادرة.

متابعة النظام الإلكتروني لمدة تصل إلى 24 ساعة

ودعت الجامعة، في بيان لها، الطلاب المتضررين إلى التحلي بالصبر، ومتابعة النظام الإلكتروني لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد دفع الرسوم، إذ من المتوقع أن يتم حل المشكلة تلقائيًا خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أنه في حال استمرار المشكلة، يمكن للطلاب التواصل مع الجامعة مباشرة عبر الرقم المخصص لحل هذه النوعية من المشكلات: 01205705353، مع إرسال الرقم القومي وصورة إيصال الدفع، كما يمكنهم التوجه إلى مقر الجامعة لتقديم شكواهم وحلها بشكل شخصي.

وأكدت جامعة المنيا الأهلية على حق جميع الطلاب الذين قاموا بدفع الرسوم الإدارية في استكمال إجراءات التقديم، مشيرة إلى أنها ستضمن حق أي طالب يواجه هذه المشكلة في الالتحاق بالكلية التي يرغب بها.

التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني

ونصحت الجامعة الطلاب بالتأكد من صحة جميع البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني، وخاصة الرقم القومي ورقم الإيصال، والاحتفاظ بإيصال الدفع كدليل على سداد الرسوم. وفي حالة مواجهة أي مشكلة، يجب على الطلاب التواصل مع الجامعة في أسرع وقت لضمان تسهيل إجراءات التقديم.