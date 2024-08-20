انت الأن تتابع خبر 14 يوم إجازة لجميع طلاب المدارس وإلغاء هذه المواد رسميا: مفاجآت العام الدراسي الجديد.. فهل يحدث تأجيل؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العام الدراسي الجديد سيحل على جميع طلاب المدارس بمفاجآت وإجراءات جديدة أعلن عنها وزير التعليم “محمد عبد اللطيف”، حيث سيشهد العام الدراسي الجديد إلغاء مواد دراسية رسميا ودمج مواد وايضا تعديل درجات أعمال السنة في صفوف النقل لجذب الطلاب الى المدارس وفقا لتصريحات وزير التعليم، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز ما جاء في قرارات وزير التعليم بـ العام الدراسي الجديد.

40 بالمائة نسبة أعمال السنة للقضاء على الغياب

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن هناك إجراءات جديدة لتعديل نسب أعمال السنة والحضور والغياب والمواظبة من اجل الحفاظ على حضور الطلاب بالمدارس والقضاء على ظاهرة الغياب التي ضربت التعليم في مصر.

ومن المنتظر تعديل درجات اعمال السنة لتصبح 40 بالمائة شاملة الحضور والغياب والمواظبة والامتحانات الشهرية وستطبق على صفوف النقل.

الغاء هذه المواد من التعليم رسميا

وكشف وزير التعليم أنه سيتم تطبيق نظام جديد في المواد الدراسية التي يتم تطبيقها على طلاب المرحلة الثانوية، حيث تم الغاء مواد اللغة الاجنبية الثانية من مجموع نتيجة الثانوية العامة وتم اعتبارها مادة نجاح ورسوب وايضا تم الغاء مادة الجيولوجيا و علم النفس من المواد التي كانت مقررة في السنوات السابقة واصبح الصف الثالث الثانوي يدرس 5 مواد والاول والثاني الثانوي 6 مواد فقط.

واستعرض وزير التربية والتعليم، في مؤتمر الصحفي امس الاربعاء، الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والذي سوف يبدأ يوم 21 سبتمبر في جميع المدارس المنتشرة في ربوع الجمهورية.

ومن ثم يبدأ الطلاب في الحصول على إجازة نصف العام الدراسي 14 يوم والتي سوف تبدأ من يوم 25 يناير 2025 وتنتهي يوم 8 فبراير 2025 ومن ثم سيحل أول يوم دراسي في الترم الثاني.

هل يتم تاجيل الدراسة بعد قرارات وزير التعليم؟