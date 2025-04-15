نعرض لكم الان تفاصيل خبر مابي مصر تستهدف صادرات تصل إلى 4 مليون يورو بمصنع العاشر من… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أبريل 2025 10:11 مساءً - سمر السيد_ تستهدف شركة مابي مصر الإيطالية لإنتاج المواد الكيماوية اللازمة لصناعة مواد البناء، تحقيق صادرات تتراوح بين 2 إلى 4 مليون يورو لمصنعها الجديد بمنطقة العاشر من رمضان خلال العام الجاري 2025، منها عقد تصدير جاهز في الفترة الراهنة لدولة كينيا.

وكشف باسم مصطفى، المدير العام للشركة، في تصريحات للصحفيين اليوم خلال حفل افتتاح المصنع، عن بلوغ حجم استثمارات الشركة في مصنعها الجديد نحو 25 مليون يورو .

وأضاف أن إجمالي حجم مبيعاتها في مصر سجل بنهاية العام الماضي نحو 60 مليون يورو؛ استحوذ مصنع مابي منها على 20 مليون يورو، والباقي لصالح مصنع فينافيل في مدينة السويس لإنتاج البوليمرات بقيمة 40 مليون يورو.

واعتبر افتتاح المصنع بمثابة علامة فارقة في عمل شركته، مؤكدًا التزامها بتقديم حلول مبتكرة لدعم مسيرة التنمية العمرانية في مصر، مع رفع كفاءة تنفيذ المشاريع القومية الكبرى.

وأضاف أن الشركة تؤمن بأهمية الاستثمار في الكوادر المصرية لقيادة المرحلة المقبلة من العمل والتطوير، مؤكدًا استهدافها التوسع في السوق المصرية خلال السنوات المقبلة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة تابعة لها في المصنع.

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وقال المدير العام للشركة، إن هذا التوجه يعكس ثقة مجموعة مابي الإيطالية بالاقتصاد المصري، موضحًا أن التوسعات التي تستهدفها الشركة في خطوط إنتاجها تستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية قدرها 65 ألف طن في أحد العنابر الإنتاجية بالمصنع.

وقال مصطفى إن رؤية الشركة بدأت على مصنع كبير، وزودته بأحدث معدات الإنتاج، وتستهدف تغطية أسواق مصر والشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا من خلال تصدير منتجاتها.

ولفت الى أن نسبة المكون المحلي يبلغ 90% في منتجاتها التصنيعية كمواد التعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أن الشركة توجه جزء من إنتاجها للتصدير لجلب العملة الصعبة والنقد الأجنبي.

وقال إن الصادرات تستأثر بنحو 15% من جملة إنتاجها والباقي لصالح السوق المحلية.

تأسست مابي مصر عام 2017 بمدينة القاهرة الجديدة كمركز تجاري تابع للمجموعة ، بعد أن بدأت نشاطها في البلاد منذ عام 2002 عبر شركتها التابعة فينافيل بمدينة السويس لإنتاج البوليمرات، ومنذ ذلك الحين أسهمت في مشروعات حكومية قومية مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق، وأبراج العلمين، والحي الحكومي والمنطقة التجارية المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن الشركة لديها 20 منفذ توزيع توزيع تابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية، وتستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة.