مال وأعمال

المفوضية الأوروبية: الرسوم الجمركية الأمريكية ضربة كبيرة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية: الرسوم الجمركية الأمريكية ضربة كبيرة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أبريل 2025 05:08 مساءً - العربية نت _ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الخميس، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل “ضربة كبيرة” للاقتصاد العالمي.

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وأبدت فون دير لايين “أسفها العميق” لقرار ترامب، قائلة إن الأوروبيين “مستعدون للرد” ويعملون على “حزمة جديدة من التدابير المضادة” في حال فشل المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، نقلاً عن “فرانس برس”.

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وقالت في بيان تُلي في عاصمة أوزبكستان، قبيل قمة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى “نضع بالفعل اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة ردا على الرسوم الجمركية على الصلب، نقلاً عن ““.

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وأضافت “ونستعد الآن لمزيد من التدابير المضادة لحماية مصالحنا وأعمالنا في حال فشلت المفاوضات”.

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وكشف ترامب أمس الأربعاء عن رسوم جمركية بحد أدنى 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، مع فرض رسوم أعلى عند 20% على الاتحاد الأوروبي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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