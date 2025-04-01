رد موحد من الصين واليابان وكوريا الجنوبية على الرسوم…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 03:14 مساءً - سي إن بي سي_ ذكر حساب لتلفزيون الصين المركزي “سي.سي.تي.في” على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية توصلت إلى توافق على أن ترد بشكل مشترك على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وجاء في منشور على حساب “يويوان تانتيان” بمنصة ويبو أن اليابان وكوريا الجنوبية تسعيان لاستيراد مواد خام لأشباه الموصلات من الصين، وأن الصين مهتمة أيضاً بشراء منتجات الرقائق من اليابان وكوريا الجنوبية.

وأضاف الحساب أن الأطراف الثلاثة اتفقت على تعزيز التعاون في سلسلة التوريد والانخراط في حوار أوسع بشأن ضوابط التصدير.

وستدخل مجموعة من الرسوم الجمركية التي أعلنتها إدارة ترامب سابقاً حيز التنفيذ يوم الأربعاء، والذي أسماه ترامب بـ “يوم التحرير”، بما في ذلك ضريبة بنسبة 25% على “جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة”.

ومن المتوقع أيضاً أن يعلن الرئيس عن خطته لفرض رسوم جمركية متبادلة تستهدف الدول التي تفرض رسوماً جمركية على الواردات الأمريكية.