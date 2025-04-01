النفط يرتفع بنحو 1% مع تحذير ترامب من رسوم محتملة على مشتري…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 02:13 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الاثنين، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض تعرفات جمركية على أي دولة تقوم بشراء النفط الروسي، وأرسل تحذيرات لإيران في حال عدم موافقتها على التفاوض بشأن برنامجها النووي.

أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لشهر يونيو لخام برنت بـ 69 سنتا أو 0.95% إلى 73.45 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بما يزيد على دولار إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت الأقرب للتسليم ويتوقف التداول عليها في وقت لاحق اليوم 76 سنتاً أو 1.03% إلى 74.39 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يوم.بي.إس “تتابع أسواق النفط تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على النفط الروسي والإيراني، وذلك رغم إشارته إلى عزمه عدم تطبيقها في الوقت الحالي… ولكن هناك خطر متزايد من نمو المعروض في المستقبل”.

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ترامب “غاضب جداً” من بوتين

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه “غاضب” من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسيفرض رسوماً جمركية ثانوية تتراوح

بين 25 و50% على مشتري النفط الروسي في حال شعر أن موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

والصين والهند من المشتريين الرئيسيين للخام الروسي، وستكون موافقتهما بالغة الأهمية لتطبيق عقوبات ثانوية فعالة على ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

ومن جانب آخر، هدد ترامب إيران بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.