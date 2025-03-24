وزارة التخطيط: فوز 18 مشروع ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 مارس 2025 10:11 صباحاً - سمر السيد_ اختارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي 18 مشروعًا ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أصل 354 مشروعًا تأهل للتصفيات النهائية ضمن 5797 مشروع تقدمت في الأصل للفوز في المبادرة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها بفعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن الاختيار تم وفقًا لمعايير الشفافية.

وتوزعت المشروعات الـ354 بين 86 مشروع ناشئ، و62 مشروعًا غير هادف للربح ، و61 مشروع تملكه سيدات، و59 مشروعًا كييرًا، و58 مشروعًا متوسطا، و46 مشروعًا من المشروعات المحلية الصغيرة.

ومن المقرر استفادة المشروعات الفائزة بالحصول على تمويلات من المؤسسات الإنمائية.

وعقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

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وأطلقت المبادرة خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمواجهة التغيرات المناخية” كوب 27″، وتهدف لوضع مبادرات وطنية على مستوى المحافظات المختلفة، وربطها بالجهات التمويلية المختلفة.