في استطلاع دوت الخليج.. تكافؤ فرص العمل بين الجنسين «إلى حد ما»

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 مارس 2025 02:08 مساءً - فريق دوت الخليج _ مثلت إجابة «إلى حد ما» النسبة الأكبر من اختيارات المشاركات في استبيان جريدة دوت الخليج حول تكافؤ فرص العمل بين المرأة والرجل في مصر، بواقع 43 صوتًا وبنسبة 45.7%، مقارنة بنسبة 45.4% من المشاركات في استطلاع العام الماضي.

28 تؤكد التكافؤ بنسبة 29.8% .. و23 صوتا غير راضيات

وأجاب 28 صوتًا بـ«نعم» تمثل 29.8% من المشاركات بالتصويت، مقارنة مع 26 صوتًا تمثل 30.2% من المشاركات بالتصويت العام الماضي.

وصوتت 23 في الاستبيان على إجابة «لا» حول تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في العمل، وهن يمثلن 24.5% من إجمالي عدد المصوتات، مقارنة بنسبة 24.4% بإجمالي 21 صوتًا.

كشف تحليل أجراه البنك الدولي في عام 2024 أن سد الفجوة في التشغيل بين الجنسين يمكن أن يعزز الاقتصاد بنحو 56%، وعلى الرغم من هذه الفرصة الكبيرة، فإن معدل المرأة في القوى العاملة حاليًا يبلغ نحو 18%، مقارنة بنسبة 73% للرجال.

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وقام البنك الدولي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وسفارة المملكة المتحدة في مصر، بإعداد شهادة «الختم المصري للمساواة بين الجنسين». ويعزز هذا النموذج المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص من خلال بناء سلسلة من الممارسات الجيدة للشركات لتطبيقها عند التوظيف، والتطوير المهني، وتطبيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، فضلاً عن تفعيل سياسات مكافحة التحرش والمضايقات التي تتعرض لها المرأة.

وأضاف التقرير الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبنك الدولي منتصف مارس الجاري، أن مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، أطلقت مشروع «تشغيل المرأة المصرية» والمرحلة الثانية من مشروع «الشمول في مصر». ومن خلال هذين المشروعين، وذلك بهدف تعزيز المرأة في القطاع الخاص في مصر.

وقدمت المؤسسة دعماً حيوياً لأربع شركات بارزة، وذلك في إطار تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

وفي إطار تعزيز التنوع والشمول في سوق العمل، قادت المؤسسة بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية منصة تعليمية مبتكرة على مستوى النظراء والأقران شاركت فيها 65 شركة من خلال حلقات دراسية عبر الإنترنت تناولت موضوعات متنوعة حول التنوع في القوى العاملة وشمول الجميع، كما تعاونت مع غرفة التجارة الأمريكية في إطلاق حملة التعهد بالتنوع والمساواة بين الجنسين تحت هاشتاج #pledge4genderdiversity التي التزمت فيها 11 شركة بتأصيل مبدأ المساواة.