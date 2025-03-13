شيفرون الأمريكية تؤكد الالتزام بتوسيع استثماراتها في مصر

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 مارس 2025 02:12 مساءً - أكد كلاي نيف، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، التزام الشركة بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر والعمل على وضع حقل “نرجس” على الإنتاج في أقرب فرصة ممكنة، مشيدًا بالإصلاحات المتعددة التي تجريها مصر في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش المشاركة في أسبوع سيراويك 2025 العالمي للطاقة المقام بمدينة هيوستن الأمريكية.

واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البترول والغاز المصري وأنشطة الشركة في مصر وآخرها أعمال الاستكشاف بمنطقة امتياز شمال الضبعة البحرية بغرب البحر المتوسط.

وأكد بدوي أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الحفر والاستكشاف في مناطق الامتياز التي تعمل بها شيفرون في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتنمية الاكتشاف بمنطقة “نرجس” البحرية، ووضعه على خريطة الإنتاج في أقرب فرصة ممكنة، بما يعزز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ويدعم خططها لتعزيز الإنتاج المحلي.