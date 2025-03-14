وزير الكهرباء: 1.6 مليار دولار تعهدات دولية لدعم محور الطاقة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 مارس 2025 01:11 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار تطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أن الجانب الألماني وفر 258 مليون يورو في شكل منح وقروض ميسرة لدعم منصة “نوفي”، بهدف تمويل إنشاء محطات محولات وخطوط نقل الكهرباء، وتعزيز تكامل الطاقات المتجددة وتأمين تشغيل الشبكة.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في فعاليات تقرير المتابعة الثانية لبرنامج “نوفي”، أن التعهدات الدولية لتمويل مشروعات البرنامج بلغت 1.6 مليار دولار، مؤكدًا الحاجة إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على هذه المخصصات في أقرب وق

وأوضح عصمت أن برنامج “نوفي” يسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن تنفيذ البرنامج سيمكن من إيقاف 5 جيجاوات من محطات التوليد المعتمدة على الوقود الأحفوري، مما سيخفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 17 مليون طن سنويًا.

كما استعرض الوزير التقدم المحرز في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن القدرات المركبة حاليًا تبلغ نحو 7.7 جيجاوات، منها 2.2 جيجاوات من طاقة الرياح و2.6 جيجاوات من الطاقة الشمسية، بينما يجري تنفيذ مشروعات أخرى في قطاعي الطاقة الشمسية والرياح بقدرة 17.6 جيجاوات، وهو ما سيؤدي إلى رفع إجمالي القدرات المركبة إلى 22 جيجاوات بحلول 2030.