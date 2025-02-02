مال وأعمال

محمد أبو باشا: نتوقع ثبات نسبي لاحتياطي النقد الأجنبي حول…

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  • محمد أبو باشا: نتوقع ثبات نسبي لاحتياطي النقد الأجنبي حول… 1/11
  • محمد أبو باشا: نتوقع ثبات نسبي لاحتياطي النقد الأجنبي حول… 2/11
  • محمد أبو باشا: نتوقع ثبات نسبي لاحتياطي النقد الأجنبي حول… 3/11
  • محمد أبو باشا: نتوقع ثبات نسبي لاحتياطي النقد الأجنبي حول… 4/11
  • محمد أبو باشا: نتوقع ثبات نسبي لاحتياطي النقد الأجنبي حول… 5/11
  • محمد أبو باشا: نتوقع ثبات نسبي لاحتياطي النقد الأجنبي حول… 6/11
  • محمد أبو باشا: نتوقع ثبات نسبي لاحتياطي النقد الأجنبي حول… 7/11
  • محمد أبو باشا: نتوقع ثبات نسبي لاحتياطي النقد الأجنبي حول… 8/11
  • محمد أبو باشا: نتوقع ثبات نسبي لاحتياطي النقد الأجنبي حول… 9/11
  • محمد أبو باشا: نتوقع ثبات نسبي لاحتياطي النقد الأجنبي حول… 10/11
  • محمد أبو باشا: نتوقع ثبات نسبي لاحتياطي النقد الأجنبي حول… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد أبو باشا: نتوقع ثبات نسبي لاحتياطي النقد الأجنبي حول… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 05:08 مساءً - باره عريان _ قال محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، إن التوقعات تشير إلى احتمالية بلوغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستوى بين 47 إلى 48 مليار دولار بحلول منتصف العام الجاري يونيو 2025.

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وأضاف كبير خبراء الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أنه من الممكن أن تشهد أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لمصر زيادة ملموسة في حال حدوث تعافي بإيرادات قناة السويس والتي تأثرت خلال الفترة الماضية باضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

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عقد صفقات حكومية جديدة ضمن برنامج الطروحات والتخارج من الأصول يعزز التوقعات بالنمو

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وقال أبو باشا إن الاحتياطي الأجنبي أيضا مرشح للزيادة في حال عقدت الحكومة المصرية صفقات جديدة ضمن برنامج الطروحات والتخارج من الأصول ما يعزز من حصيلة النقد الأجنبي وينعكس بدوره على أرصدة الأحتياطي.

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وتابع كبير خبراء الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس: “ هذه العوامل من شأنها دفع احتياطي النقد الأجنبي إلى النمو والزيادة، نظرا لما لها من مردودا إيجابي”.

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جدير بالذكر أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع ليسجل 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقابل رصيد بلغ 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 157 مليون دولار في شهر واحد، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري المصري مؤخرا، فيما صعدت أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بواقع 11.9 مليار دولار على أساس سنوي، إذ سجلت في ديسمبر 2023 نحو 35.22 مليار دولار.

كما تجدر الإشارة هنا، إلى أن إيرادات رسوم المرور في قناة السويس تراجعت خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 إلى 931.2 مليون دولار، مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مسجلة انخفاض حاد بنسبة 61.2%، نتيجة تراجع الحمولة الصافية العابرة للقناة بنسبة 68.4%، لتقتصر على 127.2 مليون طن، إلى جانب انخفاض عدد السفن المارة بنسبة 51%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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