ميناء رفح يستقبل 14 مصابَا و20 مرافقًا فلسطينيًا قادمين من غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 03:35 مساءً - استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة؛ لتلقي العلاج في الخارج.. بينما استمر منع شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية من الدخول إلى القطاع للأسبوع الثاني.

وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأن الدفعة الـ39 التي شملت 14 مصابًا وجريحًا ومريضًا و20 مرافقًا فلسطينيًا من غزة، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات بشمال سيناء ومحافظات الجمهورية؛ لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وأشار إلى أن عدد المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين تم وصولهم إلى المستشفيات المصرية يبلغ عددهم حتى الآن حوالي 1500 فرد، بالإضافة إلى 77 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا دخلوا أمس ضمن الدفعة الـ38.

وأوضح المصدر أن شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية والوقود تتكدس أمام ميناء رفح البري جراء رفض السلطات الإسرائيلية منذ يوم الأحد الماضي إدخال الشاحنات والمعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة دون الدخول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق أو تمديد وقف إطلاق النار.

وتم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق؛ انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا لأماكن سكناهم بقطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.. وتتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.