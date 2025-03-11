حياة كريمة تطلق "سكر البيوت" للتمكين الاقتصادي للمرأة وتسويق منتجاتهن من الحلويات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 03:36 مساءً - في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة المستمرة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مفهوم الاستدامة، وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك وقدوم عيد الفطر، تقدم المؤسسة الدعم لسيدات مشروع "سكر البيوت" من خلال مساعدتهن في تسويق منتجاتهن من الحلويات الشرقية والغربية المصنوعة بأعلى جودة، للأفراد والشركات الكبرى عبر مختلف القنوات التسويقية التي توفرها المؤسسة.

يأتي هذا الدعم في سياق تعزيز ريادة الأعمال النسائية، وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام السيدات، مما يمكنهن من تحقيق الاستقلال المالي والاستدامة الاقتصادية، ويساهم في دمجهن بشكل أكبر في سوق العمل وتعزيز دورهن في المجتمع كسيدات منتجات ومبدعات.