وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 03:35 مساءً - تقدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وقالت الدكتورة منال عوض في برقيتها: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري انتصارات العاشر من رمضان المجيدة والتي أعطت فيها قواتنا المسلحة درساً خالصاً في البطولة الصادقة وبذل الدماء والأرواح في سبيل الوطن، فحققت نصرًا تاريخياً لمصر والأمة العربية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية: " داعين الله العلي القدير في هذه المناسبة التاريخية أن يبارك جهود سيادتكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها في الأمن والسلام والتنمية تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " .