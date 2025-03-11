الأهلى يلغى معسكر القمة بعد قرار عدم خوض اللقاء إلا بطاقم تحكيم أجنبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 03:36 مساءً - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلغاء معسكر الفريق الذي كان قد إنطلق أول أمس، الأحد، لخوض مباراة الزمالك بعد قرار النادي بعدم خوض اللقاء إلا بطاقم تحكيم أجنبي.

وأرسل الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت على النحو التالي:

التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.